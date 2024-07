Basket Gianmarco Pozzecco | I ragazzi sanno l’impegno feroce che serve per la Nazionale Meritiamo un traguardo storico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sta per venire il momento del torneo Preolimpico per l’Italdi. Gli azzurri cominceranno il loro percorso verso Parigi 2024 a Portorico contro il Bahrain. Una selezione che sarà affrontata per la prima volta nella storia dalla formazione azzurra e bisognerà stare attenti soprattutto allo statunitense naturalizzato Wayne Devon Chism. Queste le parole rilasciate dal CTin vista del debutto di domani alle 23.30: “Le regole nel nostro gruppo sono poche e molto chiare. Prima di tutto, la tolleranza. Solo aiutandosi l’uno con l’altro si riescono a superare le difficoltà andando oltre i propri limiti. Nonostante il roster sia molto diverso da quello dello scorso anno, la squadra ha capito fin da subito l’importanza di togliersi qualcosa a livello individuale per metterlo a disposizione del collettivo”.