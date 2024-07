Bannon si consegna | prigioniero politico

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 1 luglio 2024) 18.20 Steve,l'ex stratega di Trump alla Casa Bianca, si è presentato alla prigione di Danbury, nel Connecticut. Deve scontare una condanna di 4 mesi per oltraggio al Congresso, nell'indagine sull'assalto a Capitol Hill, il 6 gennaio 2021. "Sono un",ha detto ai giornalisti. "Sono orgoglioso di andare in prigione. Non solo non ho rimpianti, sono orgoglioso diquello che ho fatto".sarà rilasciato il 31 ottobre, una settimana prima delle elezioni presidenziali.