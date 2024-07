B-More arriva la nuova piattaforma per progettare il bagno su misura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) (Adnkronos) - Gli interior designer di B-progettano la ristrutturazione di ogni tipo di, calibrata sulle esigenze degli spazi, coniugando qualità dei materiali,performance, eleganza e impatto scenico delle soluzioni. Monza, 1 luglio 2024.Ristrutturare ile non avere sorpresa a lavoro finito, grazie ad un progetto pensato con attenzione. Le scelte che facciamo quando ristrutturiamo, infatti, sono alla base della qualità di vita che avremo negli spazi della casa, in termini di gestione spazi e di stile. Individuare il progetto giusto per ile le soluzioni supuò far vivere meglio. Con questo obiettivo è nata la start-up B-lanciata di recente da Ital, azienda specializzata da oltre 20 anni nell'arredoe ristrutturazione