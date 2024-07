Atalanta quanti prestiti scaduti | ecco chi torna a Zingonia e chi riparte

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il primo luglio segna ufficialmente l’inizio della nuova stagione dell’in termini ‘formali’ e di conseguenza anche il ritorno adei numerosi giocatori che hanno trascorso l’annata appena conclusa in prestito in giro per l’Italia o, in qualche raro caso, anche per l’Europa. L’istituzione dell’Under 23 ha certamente limitato il numero di cessioni temporanee, che erano arrivate anche a toccare le 60/70, numeri astronomici che ora si sono decisamente ridimensionati.: i pezzi pregiati La crescita e il minutaggio accumulati dai prodotti diche hanno lasciato la ‘casa madre’ oggi per la Dea diventano una grande opportunità per monetizzare e finanziarsi il mercato. È il caso di Nicolò Cambiaghi, rientrato dall’Empoli per il secondo anno di fila: ha un prezzo di 15 milioni di euro e lo vuole mezza Serie A, a partire dalla Lazio e dal Bologna, ma anche realtà ambiziose come le neopromosse Verona e Parma.