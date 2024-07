Assoluti Atletica | Sottile Fabbri Desalu e Riva una spanna avanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) La Spezia, 30 giugno 2024 – Non c'è Tamberi, madà spettacolo nell'alto, poi c'ènel peso all'ottavo successo su otto tra maggio e giugno, mentreè leader nei 200 e Del Buono torna a vincere il tricolore dopo dieci anni. Tanti grandi risultati ed emozioni al centro sportivo Montagna della Spezia dove è andato in scena il secondo e ultimo giorno dei Campionati italianidi. Si è cominciato alla mattina, tra le strade della città per i titoli dei 10 km di marcia per Valentina Trapletti con 43'54'' e Andrea Agrusti con 39'55 entrambi col proprio personale. Tornando all'alto, sesto agli Europei di roma, dopo cinque anni torna a saltare davvero forte, con una misura di rilievo internazionale. Nei 200 metrifa 20''30 da Pettorossi e Sito, quest'ultimo con il personale in questa prova (lui è primatista nei 400), mentre tra le donne Bongiorni è dDosso e alla giovanissima Valensin.