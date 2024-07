AEW | Pronostici rispettati Jack Perry si prende il TNT Championship

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dopo l’infortunio di Adam Copeland, che è stato costretto a rendere vacante il titolo TNT, gli occhi die dell’Elite si sono posati sul titolo al punto che gli EVPs erano pronti ad assegnarglielo per meriti. Tony Khan non ha accettato un tale sopruso e tramite Christopher Daniels ha indetto un ladder match per Forbidden Door, match a cui oltre ahanno preso parte Mark Briscoe, Lio Rush, Konosuke Takeshita, El Phantasmo e Dante Martin. Obiettivo mai perso di vista Ladder match in cui ovviamente ha regnato il caos, con alcuni lottatori, Briscoe su tutti, interessati quasi più a far male agli avversari con scale e tavoli che a staccare la cintura. C’è stato quindi spazio per ogni tipo di manovra, con diversi tavoli e scale rotti dalle manovre estreme.