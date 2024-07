A partire da Those About To Die Con Anthony Hopkins nei panni dell' imperatore Vespasiano

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 1 luglio 2024) Le serie tv di luglio 2024 partono in quarta con i gladiatori di Roland Emmerich into Die. Sirneidi. Si prosegue con le ultime stagioni di Vikings: Vahalla e del teen drama di Netflix Elite., anima latina: a 84 anni balla la cumbia in camicia hawaiana X Leggi anche › Lily Gladstone: «Sposare DiCaprio è come scalare un ottomila» Natalie Portman è interprete e produttrice del thriller Apple La donna del lago, mentre Lily Gladstone veste idi una poliziotta che indaga sulla sparizione di una ragazza nella serie Under the Bridge.