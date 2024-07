4 mila persone e 3 ore di fila per vedere dal vivo NewMartina che in realtà si chiama Carmen Fiorito

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 1 luglio 2024) Chi bazzica TikTok si è sicuramente imbattuto in, il profilo di una ragazza napoletana che si riprende mentre cambia le pellicole trasparenti agli smartphone e li decora con brillantini e cover colorate. Inizialmente mostrava solo il processo di rimozione delle vecchie pellicole e di pulizia degli smartphone, poi ha iniziato a parlare e il suo successo è esploso. Al secolo, la ragazza è conosciuta comeperché è il nome del negozio in cui lavora di proprietà della famiglia. Il successo le è esploso fra le mani e fra un’intervista e un’altra ha deciso pure di allargare il proprio impero e di aprire nuovi negozi qua e là per l’Italia. L’ultimo a Palermo, all’interno del centro commerciale Forum, dove è stata accolta come una star.