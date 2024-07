29 nomi per bambini ispirati a House of the Dragon

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 1 luglio 2024) Scegliere il nome per un bebè in arrivo non è sempre così semplice come potrebbe sembrare, quindi spesso i futuri genitori fanno riferimento alle proprie passioni, attingendo anche da cinema, libri o tv per trovare ispirazione. Ultimamente le serie televisive forniscono suggerimenti che piacciono molto a mamme e papà; se Bridgerton sta regalando idee molto suggestive a chi è in attesa, anche Il trono di spade è fra le serie cult preferite da chi deve orientarsi nella scelta, e come lei pure il suo prequel,of the. La popolarissima serie della HBO, ambientata qualche centinaio di anni prima di Game of Thrones, ha appena iniziato la sua seconda stagione;of thesegue Casa Targaryen, ben prima degli eventi narrati ne Il trono di spade; nella serie, i Targaryen governano con saggezza e autorevolezza, ma, esattamente come nel celebre sequel, intrighi e spargimenti di sangue non mancano.