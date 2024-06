Zielinski saluta Napoli con una commovente lettera | Mi hai accolto ragazzino vado via da uomo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 30 giugno 2024) Piotrcon unasu Instagram: “Mi haivia da”. Il ringraziamento ai tifosi e alla società. Piotrha scritto una toccanted’addio ae ai suoi tifosi, pubblicandola sul suo profilo Instagram. Il centrocampista polacco, dopo otto anni in maglia azzurra, si congeda dalla città che lo ha visto crescere come calciatore e come. Il messaggio diNel suo post,esprime gratitudine e affetto per la città e i tifosi: “mia cara.. Dopo 8 lunghi anni le nostre strade si separano mi haiche ero unvia dae padre..è stata casa mia e resterà per sempre parte di me e della mia famiglia..” I ricordi indelebili Il centrocampista ricorda con emozione i momenti vissuti in azzurro: “Ho vissuto momenti unici ed indelebili che conserverò e custodirò nel mio cuore,mi hai dato tanti amici che faranno parte della mia vita per sempre.