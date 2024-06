Tour de France 2024 tappa 2 | le principali statistiche delle salite di giornata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Bologna, 30 giugno- Ildein salsa italiana continua a regalare emozioni e paesaggi mozzafiato, ma anche dati molto interessanti sulle prestazioni dei suoi protagonisti, chiamati a vivere un inizio di corsa tutt'altro che agevole, come capitato nelle scorse edizioni. Nelle prime due tappe infatti, vinte rispettivamente da Romain Bardet e Kévin Vauquelin, sono stati ben 13 i GPM scalati, tra l'altro tutti con ottime prestazioni, come testimoniato dai dati raccolti dall'app Strava. I dati di Strava e i migliori sulleLa primadiè stata quella di Monticino (2 km con una pendenza media del 7,5%), seguita dalla Gallisterna (1,2 km con una pendenza media del 12,8%), dove curiosamente il miglior tempo è quello registrato da Damiano Caruso il 23 settembre 2020, e dal Botteghino di Zocca (1,9 km con una pendenza media del 6,9%): in nessuna di queste ascese risultano registrate le performance sciorinate nellache ha condotto la carovana da Cesenatico (in onore di Marco Pantani) a Bologna.