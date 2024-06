Scommesse bomba da 7mila euro | non solo calcio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 30 giugno 2024), ecco laclamorosa da 7 mila. Una quota incredibile e una vincita con un importo ridicolo giocato. Sono questi i colpi che fanno sognare. Quelli che fanno capire che quando la ruota deve girare in qualche modo girare. Perché va bene cercarla, la fortuna, ma in alcuni casi è lei che decidi di venirti a bussare., il colpo è clamoroso (Lapresse) – Ilveggente.itE lo ha fatto con un fortunato utente di del sito PlanetWin 365 nei giorni scorsi. Un’ennesima vincita – che viene definita quella del giorno ma noi diremmo dell’anno – perché è assai particolare. Non tanto per quelli che sono stati i risultati centrati – assai semplice, tutte le partite over tranne un uno messo lì, quasi a caso, comunque uscito di un match di tennis – ma per il numero altissimo di partite pronosticate e appunto per la vincita clamorosa che tutto questo ha permesso.