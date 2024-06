Salernitana ribaltone clamoroso! Sottil vuole dimettersi | il motivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 30 giugno 2024) Lo scorso 20 giugno, laha ufficializzato Andreacome nuovo allenatore. A 10 giorni di distanza lo stesso Andreapensa seriamente alle dimissioni. Unin casa granata che coincide con notizie e rumor legati alla cessione della società. Il problema non riguarda lo staff, già pronto con 5 uomini a disposizione. Si tratta dei calciatori. La nuova società garantirebbe un monte ingaggi adeguato a un campionato di Serie B di alto livello? E di conseguenza, calciatori come Vandeputte o Coda, due dei nomi in orbita granata, sarebbero ancora sostenibili anche se si virasse verso un ridimensionamento? La risposta è intuibile e probabilmente anche Andreace l’ha ben chiara. La, nella figura del direttore sportivo Petrachi, ha già iniziato un preventivo sondaggio di nuovi profili che possano prendere il posto di Andrea: la situazione si è fatta decisamente bollente.