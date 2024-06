Polignano a Mare tuffi dalle grandi altezze | vincono Popovici e Iffland Red Bull Cliff diving

Leggi tutta la notizia su noinotizie

Fra i dodici uomini in gara ha vinto Constantin(Romania) che con 418,65 punti ha preceduto di un soffio lo statunitense James Liechtenstein (418,4). Terzo il messicano Jonatan Paredes (387,85). L'italiano Andrea Barnaba si è classificato sesto con 364,8 punti. Tra le donne ha vinto, non per la prima volta in Puglia, la neozelandese Rihannah(367,2 punti) davanti a Kaylea Arnett (Usa-332,55) e Molly Carlson (Canada-327,1). A seguire le altre nove concorrenti. Si è conclusa così la tappa didel Red. La competizione di, alla quindicesima edizione, per l'undicesima volta ha visto ospitata una tappa della rassegna internazionale a.