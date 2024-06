Piante da interno | quali sono quelle che richiedono poca luce

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 30 giugno 2024) Abbiamo un rapporto un po’ ancestrale con la natura: ciò significa che avere un tocco green in casa ci fa indiscutibilmente bene. In che modo? La casa è il nostro porto sicuro, e scegliere delleda interni cheè un’ottima idea: per chi vive in un appartamento senza balcone, è fondamentale optare perche donano colore e carattere a ogni ambiente, arricchendo gli spazi con un tocco verde. L’acquisto, in ogni caso, dipende da alcuni aspetti, come fotosintesi, traspirazione, benefici e purificazione degli ambienti. Zamia La zamia è una pianta molto resistente: appartiene alla famiglia delle Araceae ed è conosciuta con il termine di “Pianta di Padre Pio”: secondo le storie popolari, il Santo ne aveva una con sé.