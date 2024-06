Oggi i fascisti la fanno da padroni | a Genova un famoso discorso accese la rivolta Rileggiamolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Il 30 giugno 1960, città medaglia d’oro per la Resistenza, insorse contro il programmato congresso del Movimento Sociale Italiano, il partito neofascista della fiamma tricolore, tornato alla ribalta con un governo capitanato da Ferdinando Tambroni, sostenuto da DC, monarchici e MSI. Il fascismo rialzava la testa. Il fuoco dellafu acceso il 28 giugno da undi “brichettu” (fiammifero, in genovese). Avevo dieci anni, ma lì c’erano mio nonno, mio padre e mio zio, portuali del porto di. Con le magliette a righe, e il gancio. La Celere di Scelba li attaccò, ma non riuscì a fermarli e il congresso non si tenne. Ecco, condensato, ildi brichettu: “Gente del popolo, partigiani e lavoratori, genovesi di tutte le classi sociali.