Moto3 Ortolà beffa Veijer in volata e vince il GP d’Olanda 5 Alonso davanti a un ottimo Lunetta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Grande spettacolo al TT di Assen per la gara dellavalevole per il Gran Premio2024, ottavo round stagionale del Motomondiale. Il pubblico locale ha sognato la vittoria con Collin, in fuga solitaria negli ultimi cinque giri prima di essere ripreso e poito inda uno strepitoso Ivan, che ha effettuato il sorpasso decisivo all’esterno della chicane finale tagliando il traguardoal rivale per soli 12 millesimi. Terzo successo in carriera (il primo dell’anno) nella categoria leggera per lo spagnolo del team MT Helmets-MSI, che prova così a rilanciarsi anche in chiave Mondiale nonostante un gap ancora abbastanza ampio dalla vetta. Alle spalle del neerlandese dell’Husqvarna, che si deve accontentare della seconda piazza d’onore di fila dopo il Mugello, il terzo gradino del podio è stato occupato dall’iberico David Muñoz.