Molestati e palpeggiati al Milano Pride la denuncia di quattro giornalisti in servizio alla parata arcobaleno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Aldi ieri,che hanno seguito l'evento hanno raccontato di aver subito molestie da parte di un uomo che non è stato identificato.2024, 29 GIUGNO 2024, ANSA/DAVIDE CANELLA Subito prima del punto stampa della segretaria del Pd Elly Schlein, vicino al carro del partito in via Vittor Pisani, il ragazzo - secondo la versione dei cronisti coinvolti - si è avvicinato al folto gruppo die operatori tv, palpeggiandoli nelle parti intime e lasciandosi andare a gesti ancora più espliciti.2024, la grande marcia. Slogan e sorrisi, balli e sfottò: “L’amore non si discrimina” Il Pd, che ha collaborato con iper recuperare eventuali video anche girati da sopra al carro, ha smentito l'ipotesi che l'uomo appartenesse ald'ordine del partito e ha espresso vicinanza aitramite la segreteria milanese e lombarda.