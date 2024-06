Mercato Napoli il pupillo di Conte cambia squadra | anche Inter e Milan sul centrocampista

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 30 giugno 2024) Per Antonio, in attesa dell’inizio del ritiro di Dimaro, sono arrivate delle notizie di calcioche riguardano un suo. Il, di fatto, è tra i club più attivi in sede di calcio. Dopo la pessima stagione deludente dell’anno scorso, il team partenopeo ha bisogno di compiere profondimenti nel proprio parco giocatori. Il reparto dove ci saranno più novità, come ammesso dallo stesso Antonionella sua conferenza stampa di presentazione, sarà quello arretrato. Dopo il mancato arrivo di un sostituto ideale di Kim Min-Jae e disastri commessi da Rrahmani e compagni, di fatto, hanno portato iladvenire in maniera importante in sede di. Il primo colpo in questo preparato è stato già fatto,se non è stato ancora ufficializzato, visto che Giovanni Manna ha preso Rafa Marin dal Real Madrid.