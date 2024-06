Lorcana | Problemi negli Abissi – Recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 30 giugno 2024) I giochi di carte collezionabili hanno, a memoria di chi vi scrive, sempre avuto solo due aspetti: competitivo e collezionistico. Specialmente nei giochi di carte collezionabili più famosi come Magic: The Gathering, Pokémon o Yu-Gi-Oh! non si è mai riusciti, o non si è mai voluto, creare una forma cooperativa di gioco, nel quale due o più giocatori si uniscono per affrontare un nemico comune le cui azioni sono dettate da regole specifiche. Per fortuna, ora esiste anche un nuovo sistema di gioco collaborativo all’interno die questo inizia con la quarta espansione del GCC Disney che presenta, per la prima volta, un’avventura completamente inedita e cooperativa (fino a 4 giocatori), chiamata. Grazie a Ravensburger, possiamo raccontarvi questo nuovo modo di intendere i GCC e questa particolare avventura! Ursula all’attacco! L’Inchiostro ha raggiunto la grande strega deglie, con questo nuovo potere, Ursula sta cercando di conquistare tuttapartendo dai grandi mari.