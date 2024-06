Lerici riapre le spiagge L’arenile di San Giorgio fruibile fino a settembre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024), almeno in parte, la spiaggia di Fiascherino. La decisione è stata presa ieri dall’amministrazione comunale dialla luce dei primi lavori di messa in sicurezza dell’area, necessari a seguito della mareggiata che nel novembre scorso aveva parzialmente demolito alcune strutture in cemento armato utilizzate dal gestore della spiaggia libera attrezzata. I lavori, iniziati un mese fa, non sono ancora terminati, ma il completamento della prima fase delle opere ha convinto l’amministrazione a riaprire parte del, ovvero quello non interessato dai lavori, mentre la parte di spiaggia e il relativo specchio acqueo nella quale insiste ancora il cantiere rimarrà inaccessibileal temine delle lavorazioni. Una notizia che segue di pochi giorni un’altra decisione dell’amministrazione, ovvero quella di rendere nuovamentela prima spiaggia di Sanrestrostante il castello di