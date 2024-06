Le affermazioni infondate su autismo e vaccini del Dr Steve Kirsch

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 30 giugno 2024) Un presunto “Dr”avrebbe dichiarato, presso un’aula di quello sembra essere un’istituzione americana, che ci sia un forte legame tra. Per sostenere la sua teoria, il “Dottore” pone un confronto con la popolazione Amish. Lefatte da questa persona, invitata a un incontro con altri personaggi seguiti dalle aree No Vax, sono prive di fondamento. Ricordiamo che la fantomatica correlazione traproviene da una truffa medica proveniente dal Regno Unito. Per chi ha fretta L’non è causato dainon è un medico, ma un imprenditore. La teoria sugli Amish “non vaccinati” e dunque “senza” risulta infondata. Analisi Ecco un esempio di condivisione del video con la narrazione fuorviante: Dr.