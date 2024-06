Italia le reazioni dopo l’eliminazione | Ulivieri Mascara e Dossena

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 30 giugno 2024) L’argomento del giorno è ovviamentedell’a Euro 2024. Continuano ad arrivare lela sconfitta degli azzurri nel match degli ottavi di finale contro la Svizzera. “Ha ragione il ct Spalletti, eravamo troppo sotto ritmo, la Svizzera arrivava prima sulla palla, purtroppo a questi Europei abbiamo avuto giocatori non in condizione è questo è stato il problema più evidente, quando la gamba non va, sono problemi, nel calcio non ti salvi”. Il presidente dell’Assoallenatori (Aiac) Renzocommenta così all’Adnkonos il ko degli azzurri. “Questa squadra ha qualità ma quando non stai bene non riesci a esprimerla –sottolinea-. Faccio l’esempio di Barella, uno dei centrocampisti più forti in Europa ma in Germania non era in condizione e questo lo ha fortemente penalizzato.