Il Napoli saluta i calciatori con il contratto scaduto | tra di loro Zielinski Gollini Traorè

(Di domenica 30 giugno 2024) Ilcon il: tra diIlha comunicato con una nota ufficiale i giocatori che, giunti alla scadenza del, lasceranno il club. Tra questi ci sonoe il misterioso Dendoncker che non ha quasi mai giocato., i saluti aicon ilterminato La nota del club: La Sscgiunti al termine delcon il Club.A Diego Demme, Leander Dendoncker, Pierluigi, Hubert Idasiak, Hamede Piotrva il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati durante ilperiodo trascorso ae i migliori auguri per ilfuturo personale e professionale.