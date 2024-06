Il mattone tiene botta Un aretino su quattro investe 170mila euro Meglio la periferia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Tre aretini suacquistano case sotto i 170 mila. Solo uno su mille va oltre i 630 mila. A dirlo è una ricerca del gruppo studi di Tecnocasa che ha messo in fila la disponibilità di spesa degli acquirenti toscani per il grande acquisto. Si sa, Arezzo è il capoluogo fanalino di coda della regione per il patrimonio immobiliare: vetusto, non al passo con gli anni, e quindi di un valore delle case relativamente basso rispetto alla media della Toscana. Anzi: forse il più basso, "primato" - per così dire - che ci contendiamo con Pistoia le cui quotazioni sono testa a testa con quelle della nostra città, anzi forse minori stando agli ultimi dati. Ad Arezzo in media - a citate i dati di Immobiliare.it, stavolta - la quotazione va dai 900al metro quadrato dellaai 2143 del centro storico.