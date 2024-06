Gravina | Dimissioni? Nessuno le chieda dall’esterno! Progetto 2026

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024) Prosegue la conferenza stampa die Spalletti, dove si è chiarito subito chedi loro si dimette. Il presidente della FIGC prova a individuare il problema e le possibili soluzioni. L’ATTACCO – Gabriele, dopo aver annunciato di non volersi dimettere alla pari di Luciano Spalletti, reagisce: «Le critiche costruttive, quelle legittimate anche da elementi fondati, credo che bisogna prenderle in considerazione. Quelle strumentali, che non hanno senso sulla richiesta di, francamente no. In questo momento di chiusura del mio mandato, e del mandato dell’attuale governance federale, vi preannuncio che dobbiamo essere chiari su alcuni passaggi: non esiste che qualcuno possa pretendereleo possa governareil nostro mondo.