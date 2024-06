Frana a Fontana in Val Bavona | due morti e un disperso

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 30 giugno 2024) Il maltempo in queste ore sta colpendo non solo il Nord Italia ma anche altre località europee. Duee unè il bilancio di unache si è registrata a, in Val(Canton Ticino), territorio della Svizzera colpito da diversi giorni da violenti nubifragi. Al momento ci sarebbero 300 persone bloccate a Peccia, dove si sarebbe dovuto tenere un torneo di calcio. Intanto, i campeggi lungo il fiume Maggia sono stati evacuati ed è crollato parte del ponticello stradale del Visletto. Altre tre valli della regione sono irraggiungibili via terra. Più a nord, il Rodano ha straripato in diverse zone del Canton Vallese, allagando un’autostrada e una linea ferroviaria. In Francia tre persone hanno perso la vita mentre un’altra è rimasta ferita gravemente in seguito alla caduta di un albero sulla strada D396 nella regione del Grand Est.