F1 pagelle GP Austria | disastro Verstappen e Norris festeggia Russell

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Georgevince il Gran Premio d’, ereditando la leadership da Maxe Lando, che entrano in contatto a pochi giri dal termine. Il podio viene occupato da un’altra McLaren, quella di Oscar Piastri e dal ferrarista Carlos Sainz. Giornata difficile invece per Charles Leclerc, che ha danneggiato l’ala durante il primo giro.: 9.5 ‘Tra i due litiganti il terzo gode’, così si potrebbe riassumere la gara di George, vincitore del Gran Premio d’. L’inglese firma una buona prestazione e rimane costante per tutto il fine settimana, per poi essere aiutato dalla fortuna sul finale di gara. Un risultato importante per team e pilota, che ritrovano la vittoria dopo diverso tempo. PIASTRI: 9+ Oscar Piastri conclude in seconda posizione il Gran Premioco.