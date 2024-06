Euro 2024 Mbappé | Speriamo di rialzarci Mentalmente sto bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) La stella della Francia, Kylian, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Belgio, valido per gli ottavi di finale di, ha parlato del momento della sua nazionale e di cosa si aspetta dal futuro: “Riguardo al colpo non mi sono sentito come se mi fossi rotto il naso. Quando sono caduto, mi sono detto che era successo qualcosa. Quando mi sono guardato allo specchio ho pensato che glipei fossero finiti e potessero finire. Sono felice, sono qui. È vero che è difficile, perché ho molte informazioni, non ho dormito. È complicato. Non ho giocato contro l’Olanda. Difficile restare in panchina e non poter dare una mano. Ho potuto giocare contro la Polonia e sono felice”. Successivamente l’ex Psg spiega il motivo per cui, secondo lui, la Francia fatica a trovare la via del gol: “Perché non segniamo? Perché non segniamo le occasioni che generiamo.