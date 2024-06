Escluso dalle Olimpiadi ora Sarzilla scrive a Mattarella e ai vertici dello sport italiano

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 30 giugno 2024) Dopo la convocazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 soltanto come riserva, decisione che ha fatto discutere e non poco, Micheleuna lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio, al Ministroe dei Giovani Andrea Abodi, al Presidente del CONI Giovanni Malagò e al Presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei. In base al regolamento fino al 5 luglio 2024 sarà possibile modificare le scelte fatte dalla Federazione Italiana Triathlon. L’atleta bergamasco, migliorenel ranking olimpico (è al 24° posto), è ancora in attesa di una motivazione basata su aspetti e fattori tecnici, che non è stata formata né all’atleta personalmente né attraverso i canali ufficiali. Se non con un breve parziale commento in cui si spiegava che, data la scelta di puntare tutto sulla gara a staffetta, era stato un algortimo ad aver lasciato fuori dai “titolari”, preferendogli Alessio Crociani.