Elezioni in Francia è boom di affluenza | Mai così alta nel 21esimo secolo I dati

(Di domenica 30 giugno 2024) Seggi elettorali aperti dalle 8 in. Per il primo turno dellelegislative, indette il 9 giugno dal presidente Emmanuel Macron e che vedono favorito il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella, sono oltre 49 milioni i cittadini chiamati alle urne per scegliere i 577 deputati dell'Assemblea nazionale. Sondaggisti e partiti si aspettavano un aumento molto forte della partecipazione rispetto allelegislative del 2022, alle quali si è recato alle urne il 47,51% degli elettori. E i numeri, infatti, lo confermano. Isull'al 25,90% alle 12, forniti dal ministero degli Interni francese, mostrano un risultato mai visto nel, come fa notare Le Figaro. Al primo turno dellelegislative del 2017, infatti, la partecipazione era stata del 19,24%, del 21,06% nel 2012, del 22,56% nel 2007 e del 19,7% nel 2002.