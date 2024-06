Disastro Italia Damascelli | Gravina dovrebbe fare un passo indietro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) L’eliminazione dell’agli ottavi di finale di Euro 2024 ha inevitabilmente suscitato critiche. Duro anche Tony, editorialista de Il Giornale, che a Sky Sport ha puntato il dito contro. “Una partitasa, credo che qualcuno debbaun. E questo qualcuno è il presidente della Federazione – spiega -, così come fece Abete dopo l’eliminazione nel 2014 insieme al ct Prandelli. Bisogna assumersi le responsabilità e non scaricare tutto sui calciatori”. L’è stata dominata nei 90? minuti contro la Svizzera. “Non ho ancora capito qual è l’identità di questa nazionale – prosegue– Ma secondo me ai prossimi Mondiali ci andiamo anche in caso di strage perché partecipano praticamente tutte.