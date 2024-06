Corriere dello Sport – ecco la lista dei giocatori in uscita

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 30 giugno 2024) 2024-06-30 11:55:14 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: Magari, a inizio ritiro, potranno anche essere utili, alla luce delle molte assenze, causa Europei e Coppa America. Prima dell’inizio della stagione, però, andranno piazzati. E, almeno per qualche elemento, non sarà un’impresa così semplici. Stiamo parlando degli esuberi ma anche di qualche giovane che, a meno di sorprese, non faranno parte della rosa della prossima stagione. Sono 13 e sono tuttirientrati dai prestiti, per un motivo o per l’altro, non stati riscatti. Inter, quanti esuberi:i casi limite Sono casi e situazioni differenti. Volendo, gli estremi sono, da una parte, Valentin Carboni e, dall’altra, Correa. Il primo è il talento più prezioso della casa nerazzurra.