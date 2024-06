Calciomercato Napoli 30 milioni per il sostituto di Mario Rui | c’è anche il Milan

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 30 giugno 2024) Sia ildi Conte che ildi Fonseca stanno seguendo un calciatore che costa la bellezza di 30di euro. Queste ore, ovviamente, sono caratterizzate dal disastro dell’Italia di Luciano Spalletti all’ultimo Europeo. Gli azzurri, infatti, sono stati eliminati agli ottavi di finale dalla Svizzera, la quale ha letteralmente dominato per tutti e novanta minuti. Tuttavia, al netto delle tantissime critiche che stanno colpendo la Nazionale italiana, ilcontinua ad essere sulla bocca di tutti. I vari club di Serie A, infatti, sono al lavoro per cercare di rafforzarsi per la prossima stagione. Tra le squadre più attive in queste prime settimane diestivo bisogna sicuramente ildi Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte.