Calciomercato Armando Broja al Milan grazie a Zlatan Ibrahimovic? L’indizio

(Di domenica 30 giugno 2024)potrebbe diventare un giocatore del: l’attaccante albanese lancia un indizio diai tifosi SOS attacco. Dopo l’addio di Giroud ilè praticamente senza riferimenti offensivi dato che l’unico giocatore in rosa in quel ruolo, oltre al giovanissimo Camarda, è Jovic. Zirkzee resta il sogno proibito, il nome di Lukaku è in crescita, ma a sorpresa resta vivo anche quello di. L’attaccante albanese del Chelsea non è una prima scelta per il Diavolo e potrebbe arrivare a prescindere da altri colpi. A fare la differenza nell’operazione potrebbe essere, da sempre punto di riferimento del classe 2000. In una recente intervistaha infatti detto: Se Ibra mi chiamasse per andare al? Gli direi innanzitutto che sono un suo grande tifoso, mi è sempre piaciuto come giocatore.