Biden non molla la corsa a Usa 2024 dopo il duello con Trump | perché solo lui può decidere

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 30 giugno 2024) Finito lo spettacolo, dietro il sipario cadono le maschere. Quella di Joe, però, resta su, cristallizzata nell’espressione della sconfitta. Iltelevisivo con lo sfidante Donaldè stato un disastro senza appello, che ha spinto colossi mediatici come il New York Times e lo stesso board dei Democratici a suggerire un passo indietro al presidente americano. La verità è chepuòcosa farà. Dalla scelta autonoma di correre per la Casa Bianca per un secondo mandato all’eventuale ritiro. Nessun altro ha il potere effettivo di imporre alcunché. Al netto di scetticismi e sondaggi.continua a correre: “Voglio vincere le elezioni” Tra il dire e il fare c’è di mezzo l’oceano. Quello Atlantico che divide gli Usa da un’Europa in crisi di identità, da luogo in cui la storia era finita ad avanguardia della difesa armata dei valori occidentali contro lo spauracchio russo.