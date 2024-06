Basket l’Italia Under 17 perde malamente anche contro la Turchia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Secondo match per l’Italai Mondiali17 in, con gli azzurri che dopo il doloroso ko in rimonta subitol’Argentina hanno affrontato i padroni di casa. E secondo brutto ko per gli azzurri, cheunanon certo clamorosa si fa rimontare dal +16 nel secondo quarto e poi non riesce a raddrizzare il match. Italia che fatica in avvio del match, con troppi tiri sbagliati e parziale per i padroni di casa di 7-2. Azzurri che soffrono in particolare le giocate di Elezay in attacco, ma comunque alza il ritmo la squadra ospite e si scavalla metà quarto sul 10-10, con 6 punti di Perez. E poi arriva la tripla di Garavaglia per il primo vantaggio per. Provano ad allungare gli azzurri, mache risponde e si lotta punto a punto.