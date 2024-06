Bardella | verdetto chiarosenza appello

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 30 giugno 2024) 22.20 "La vittoria è possibile.I francesi hanno emesso unchiaro,confermando l' aspirazione al cambiamento" Così il numero uno di Rn,,invitando gli elettori a rimanere mobilitati in uno sforzo finale domenica prossima. "Sarò il primo ministro di tutti -assicura-un premier di coabitazione, rispettoso della funzione del presidente della Repubblica,ma intransigente". E il premier in carica, Attal:"Impedire che Rn abbia la maggioranza assoluta al ballottaggio di domenica".E invita alla desistenza i centristi in 3/a posizione.