Bancarella sfila la sestina dei finalisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Presentati a Villa Mylius di Sesto San Giovanni i 6del Premioin un evento patrocinato dalla storica Libreria Tarantola, attiva da quasi un secolo nel Comune lombardo. Presente per la Fondazione Città del Libro la segretaria del premio Giuditta Bertoli e tutti gli autori, intervistati dalla giornalista di Mediaset Valeria de March, che si contenderanno l’ambita fascetta domenica 21 luglio in Piazza della Repubblica a Pontremoli. Aurora Tamigio, autrice palermitana ha parlato del libro “Il cognome delle donne” (Feltrinelli), ambientato agli inizi del secolo scorso con filo conduttore l’emancipazione femminile. Di Valeria Galante è “La casa delle sirene” (Mondadori), che racconta nella Napoli del 185 0la vicenda di Elvira e delle sue figlie, donne che sacrificano i propri sogni per servire gli altri.