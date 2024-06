Anguissa dice no all’Arabia | Conte lo blinda al Napoli Ecco chi c’è dietro la scelta

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 30 giugno 2024) Frankrifiuta l’offerta dell’Al-Nassr e resta alloe punta su di lui per la prossima stagione. Frankresta al, nonostante le sirene arabe. Il Corriere dello Sport svela un interessante retroscena sul centrocampista camerunense, tentato dma poi convinto a rimanere grazie all’arrivo di Antonio. L’offerta araba e la tentazione diSecondo il quotidiano: “A fine campionatoera stato tentato da un’offerta araba, a richiederlo l’Al-Nassr di Cristiano, e lui ci stava riflettendo seriamente.” Una proposta allettante che avrebbe potuto cambiare il futuro del giocatore. L’arrivo dicambia tutto La situazione ha subito una svolta con l’arrivo di Antoniosulla panchina del: “Poi è arrivatoe ha posto il veto: non parte, non si muove, non è in vendita.