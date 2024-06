Alaba ci spera | L’assenza di Calhanoglu fa male alla Turchia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024)e Austria si affronteranno agli ottavi di finale degli Europei, anche l’Inter osserverà i suoi tesserati. Uno mancherà, infatti Davidha parlato proprio di Hakanai canali ufficiali dell’Austria. SFIDA – Austria ehanno sorpreso nella prima fase di questi Europei. Entrambe hanno passato i rispettivi gironi, entrambe hanno superato le aspettative.mancherà però Hakanagli ottavi di finale, Davidinfatti lo ricorda e dice: «La vittoria per 6-1 di marzo? Sicuramente ne prenderemo qualcosa. D’altra parte, sappiamo che ora sarà una partita diversa. Ci stiamo preparando completamente da capo per questa partita. Vogliamo arrivarci al cento per cento, sfruttare i nostri punti di forza e avere successo.