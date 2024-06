Zanetti | Migliori giocatori al mondo due dell’Inter! Inzaghi l’allenatore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 29 giugno 2024) Javierin una lunga intervista rilasciata a Olé, ha espresso la sua opinione riguardo icon cui ha giocato, e non solo! Anche una lista diattuali. Dove ha inserito – tra gli altri – Hakan Calhanogu, Lautaro Martinez e mister Simone. CALCIO A 5 – Javierfa una lista diper una squadra di calcio a cinque: «Una squadra di calcio a cinque? Sceglierei Messi, Ronaldo il fenomeno, Roberto Baggio e come portiere Fillol. Ho avuto la fortuna, la fortuna di poter condividere con grandi, ma guardate i tre nomi che vi ho detto, per me è stato un sogno poter giocare con loro. Iallenatori che ho avuto sono José Mourinho e Marcelo Bielsa. Bielsa innanzitutto perché ha risvegliato quello spirito dilettantistico di cui parla sempre e il rapporto giocatore-allenatore è stato di grande rispetto».