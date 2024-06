Venezia continua la protesta delle maturande del liceo Foscarini Richiesto l’accesso agli atti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024), 29 giugno 2024 – Una, quasi una sfida, quella che ha avuto luogo aldi, e che ha visto come protagoniste tre studentesse in polemica con i risultati della seconda prova dell’esame di maturità. E che adesso hanno. Il tutto ha avuto inizio con la pubblicazione dei punteggi: 10 insufficienze nella prova di greco, su un totale di 14 candidate. Una vera e propria strage, imputata alla commissione esterna. Ma alcunestudentesse non ci sono state: a loro dire, il voto non ha rispecchiato né il loro lavoro nei cinque anni precedenti, né lo studio dedicato. Ed ecco quindi lo ‘sciopero’ nella prova orale: fare scena muta, fermandosi al punteggio minimo d’ufficio: 4 su 30. A capo dellac’è Linda Conchetto, unapoche ad aver ottenuto in realtà la sufficienza, ma che ha deciso di unirsi alla lotta in solidarietà con le compagne.