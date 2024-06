Traffico Roma del 29-06-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 29 giugno 2024) Luceverdementre fatti dalla redazione code a tratti sul grande raccordo anulare perintenso tra laNapoli e l’ardeatina in carreggiata interna e da ipogeo degli Ottavi e la Viola è dato quella esterna in aumento ilverso il litorale sulla Pontina Si procede a rilento dal Grande Raccordo Anulare fino a Castel di Decima in direzione Terracina e per lo stesso motivo rallentamenti a tratti anche sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e l’infernetto code e rallentamenti verso il mare anche sulla via Aurelia tra il Grande Raccordo Anulare e Aranova in zona Vaticano modifiche alla viabilità in via della Conciliazione su Molte strade adiacenti per agevolare i fedeli che vorranno raggiungere la Basilica di San Pietro ed assistere alle 9:30 alla santa messa nella solennità di San Pietro e Paolo e alle successive preghiera dell’angelus e benedizione precedute da papa Francesco inevitabili le ripercussioni alin diverse zone del rione Prati per i dettagli di queste date notizie potete consultare