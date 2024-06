Tour de France al via Pogacar cerca la doppietta col Giro

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 29 giugno 2024) AGI - Tadej, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Remco Evenpoel e Mathieu van der Poel. Sono questi i grandi nomi da non perdere in vista del prossimode, giunto all'edizione numero 111, che parte dall'Italia. La seconda grande corsa a tappe della stagione, in programma dal 29 giugno al 21 luglio, arriva dopo il trionfo firmato dain occasione deld'Italia andato in scena il mese scorso. Lo sloveno della UAE Team Emirates è il favorito d'obbligo anche per la conquista della maglia gialla. Il fenomeno classe 1998 proverà a centrare lariuscita in passato solamente a Eddy Merckx (4 volte), Bernard Hinault (3), Fausto Coppi (2), Jacques Anquetil (2), Miguel Indurain (2), Stephen Roche e Marco Pantani.