Thomas Luciani gli assassini presunti e le perizie sui telefonini | le tappe dell’inchiesta

(Di sabato 29 giugno 2024) Pescara, 29 giugno 2024 – Per i (di, che doveva compiere ancora 17 anni ed è stato ammazzato nel parco Baden Powell a Pescara da due coetanei, si prospetta il giudizio immediato, dopo la chiusura delle indagini. Intanto, l’attenzione degli investigatori è concentrata sui, lepotrebbero fare chiarezza su tanti punti ancora oscuri di quest’omicidio che ha sconvolto l’Italia. Un momento dei funerali perChristopher, il 17enne ucciso a coltellate a Pescara da due minorenni, a Rosciano (Pescara), 28 giugno 2024. ANSA / Paolo Renzetti L’arma del delitto non si trova E non è stata ritrovata fino ad oggi l’arma del delitto, secondo le testimonianze sarebbe un coltello da sub: lo avrebbe poi gettato tra gli scogli uno dei due sedicenni in carcere per il delitto, il figlio dell’avvocatessa difeso dall’avvocato Roberto Mariani e l’amico figlio di un carabiniere, assistito da Marco Di Giulio.