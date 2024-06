SASSARI USIC | EVITATO FUNERALE GRAZIE A PROTEZIONE VETTURE CARABINIERI

Leggi tutta la notizia su forzearmatenews

(Di sabato 29 giugno 2024) “La rapina nella provincia di, dove i malviventi in fuga hanno sparato un’auto del Radiomobile della compagnia dei, ha dimostrato come i mezzi didellehanno permesso di non celebrare un. Questo fa scuola per evidenziare come le Stazione, che talvolta coprono i turni del reparto Radiomobile, non hanno gli strumenti diidonee alla loro tutela. Questo sindacato chiede più tutela per iche svolgono quotidianamente servizi di prevenzione, iniziando dall’abolizione della guida veloce, così da poter impiegare le macchine con i giusti strumenti diper eseguire il primo intervento. Nel 2024 serve uniformarsi ai colleghi del Reparto volanti dove non è richiesta alcuna specializzazione per guidare i mezzi con le giuste protezioni in caso di emergenza.