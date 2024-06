Ragazzina di 13 anni violentata è caccia al branco

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 29 giugno 2024) Tarantini Time QuotidianoUna storia raccapricciante arriva da Taranto e riguarda una 13enne che sarebbe stata vittima di violenza sessuale da parte di un gruppo di ragazzi di nazionalità straniera. Laera stata allontanata dalla famiglia residente in un comune della provincia e collocata in una comunità protetta, dalla quale si era allontanata la sera del 27 giugno, in compagnia di un’amica di 17. Uscite dalla comunità le due si sarebbero recate con due ragazzi stranieri (di cui non è nota l’età) in zone di compagna e qui sarebbero iniziati gli abusi che laavrebbe provato a respingere. La vicenda è stata denunciata dalla vittima che, accompagnata dalla mamma, si è recata in questura. Sul caso indagano i poliziotti della squadra mobile coordinati dal pubblico ministero Francesca Colaci.