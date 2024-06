Psg altro che Kvaratskhelia | maxi offerta per un altro attaccante

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 29 giugno 2024) Dopo la forte presa di posizione del Napoli sul futuro di Kvara, il ricco PSG di Al-Khelaifi sta cercando di prendere un. In queste prime settimane di calciomercato estivo, di fatto, il Napoli è stato sicuramente tra i club più attivi. Basti pensare che ha già chiuso il primo acquisto, ovvero quello di Rafa Marin. Il difensore centrale spagnolo, infatti, è stato preso dal Real Madrid per circa 10 milioni di euro ed è solo il primo arrivo nel reparto arretrato partenopeo. Il Napoli, come ribadito dallo stesso Antonio Conte nella sua conferenza stampa di presentazione, ha tutta l’intenzione di rivoluzionare la propria difesa. Dopo Rafa Mari, infatti, i dirigenti del team campano sono al lavoro per cercare di acquisire sia le prestazioni di Alessandro Buongiorno che di Mario Hermoso.