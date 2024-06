Negli Juniores prima vittoria per il Cerrè Sologno L’Abc Canossa mette sotto anche lo Sport Club Casina Sorpresa negli Amatori | già fuori il Pratissolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024)in questo Torneo della Montagnaper il: 2-1 sul, che è al secondo kappao di fila. Per ila segno Rovina e Gorzanelli, per ilgol di Benvenuti. Nel girone A questa la situazione (le ultime tre vengono eliminate): Montalto 7, Tricolore Carpineti 6, Cervarezza 4,3,3, Borzanese 0. Nel girone Bpiena del, i campioni in carica: un 3-1 sullo. A segno Mounabih, Terzi e Paltrinieri, mentre per losigillo di Lo Masto. La classifica del gruppo B:6, Gatta 4, Roteglia 3, Baiso 3, Castelnovo 1 e0. Solo lae l’ultima, però, hanno disputato tre gare, tra recuperi e posticipi il quadro non è completo.